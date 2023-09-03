Siz Çeşme’yi kaybetmeyin de...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Konya'yı da alacağız' sözlerine yanıt verdi. İnan, "Çeşme'yi kaybetmesin de... Biz Çeşme'yi inşallah AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Konya'da Türkiye'nin ne iyi belediyeciliğini ortaya koyan belediye başkanımız var. Her alanda büyük ve güzel işler yapıyor. Konya'da da güçlenerek devam edeceğiz" dedi. Seçimlere sonra 6 ay kala hazırlanmadıklarını belirten İnan, "Genel seçim son 3-6 ay kala hazırlıklara başlayan bir parti değiliz. Bu teşkilatın tecrübesini yerel seçimlere taşıma çabası var. Ben birçok yerde AK Parti belediyeciliğinin daha güçlü dalgalanacağını görebiliyorum. Vatandaşın isteğini şikâyetini iyi okumamız lazım" diye konuştu.