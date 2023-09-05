İzmir’e şehit ateşi düştü! Kuzey Irak’ta teröristlerden hain pusu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, şehit düştü, 2 asker yaralandı. Şehidin acı haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Haberi alan eşi Sevgi Sipahi (30), gözyaşlarına boğuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

ACI HABERİ MEMLEKETLERİNDE ALDILAR

5 yıllık evli olan, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuk babası şehit Sipahi'nin cenazesi, yarın öğle vakti Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin babası Nihat (59) ile annesi Zeynep Sipahi'nin (57) memleketleri Kayseri'de oldukları, acı haberi alınca İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.