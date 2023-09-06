Şampiyon Sultanlar İzmir’e düğüne geliyor

Voleybolcu Milli gururlarımızdan Cansu Özbay'ın ardından, takımın belkemiği oyuncu Ayça Aykaç'ın da İzmir doğumlu öğrenildi. İlkokulu İzmir'de okuyan ve ailesiyle Bursa'ya taşınan Ayça Aykaç, 29 Eylül'de İzmir'de dünya evine girecek.

KIR DÜĞÜNÜ OLACAK

Aykaç, eski voleybolcu olan ve Galatasaray'da antenörlük yapan İzmirli Mert Altıntaş ile 29 Eylül'de İzmir'de evlenecek. Ayça Aykaç ile Mert Altıntaş'ın en büyük hayalleri ise emekliliklerinde Urla yada Dikili'ye yerleşmek... Avrupa'nın başkenti Brüksel'de final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları sesini dünyaya duyurdu. İzmirli kızlar Cansu Özbay ile Ayça da kentin gururu oldu. İzmirli doğumlu Ayça Aykaç, 24 gün sonra Japonya dönüşü İzmir'de dünya evine girecek. Kır düğünü ile eski voleybolcu Mert Altıntaş ile dünya evine girecek olan ünlü sporcu Ayça Aykaç'ı, mutlu gecesinde takım arkadaşları, İtalyan teknik adam ve spor - iş dünyasının önemli isimlerinin katılacağı öğrenildi.

PARKE SALONLARDA TANIŞTILAR

Avrupa şampiyonluğu kupası ve altın madalya alan nişanlısı Ayça Aykaç ile milli takım kampında parke salonlarda tanıştıklarını ve arkadaşlıklarını kısa sürede nişan töreni ile taçlandırdıklarını belirten Mert Altıntaş, "Ayça tamamen bir başarı öyküsü, hangi işe elini atsa en iyisin yapacak kabiliyete sahip bir kişiliği var" dedi.

"HAYALİMİZ İZMİR'E YERLEŞMEK"

Takım arkadaşları içinde azmi, çalışkanlığı ve savunması ile dikkat çeken Ayça Aykaç ile kariyerleri nedeniyle İstanbul'da oturmaya devam edeceklerini belirten Mert Altıntaş, "Ayça da ben de İzmir doğumluyuz. İkimiz de İzmir'e aşığız. Spor hayatlarımıza noktayı koyduktan sonra emeklilik günlerimizde ikimizin de hayali İzmir'e yerleşmek. Urla, ya da ailemin evi olan Dikili bölgesinde yaşamak hayalimiz" dedi.

ÖZEL HABER