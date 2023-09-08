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İzmir’de kurtuluşun yıldönümü coşkusu

HABER MERKEZİ
İzmir’de kurtuluşun yıldönümü coşkusu
İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü yarın birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. İzmir'in 101. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Vasıf Çınar Bulvarı'ndan geçerek Kültürpark Lozan Meydanı'na kadar devam edecek Fener Alayı'nın ardından, bu yıl 9 Eylül konseri Kültürpark Çim Alan'da yapılacak. Saat 21.00'de, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tan Taşçı 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak.
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