Minik Azra’nın tedavisine son bir adım kaldı

Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Hakan ile Duygu Güngör çiftinin geçtiğimiz gün 3 yaşına giren minik kızları Azra'ya, doğduğunda ölümcül hastalıklardan biri olan SMA Tip 2 tanısı konuldu. SMA hastası Azra'nın tedavi olabilmesi içinse yaklaşık 2 milyon dolar civarında para toplanması gerekiyordu.

DEDELERİ DE STANT AÇTI

Kızlarının tedavi olabilmesi için babası Hakan ile annesi Duygu Güngör, valilik izni alarak gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel basında çıkan haberlerle hayırseverlere seslenerek yardım istedi. Dede Ekrem Çobanoğlu ile Rıfat Güngör de ilerleyen yaşlarına rağmen sokaklarda stant açarak torunları Azra'ya destek olmak için kolları sıvadı. Minik Azra'nın Dubai'de tedavi olabilmesi için gereken paranın yüzde 96 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

'YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN'

Paranın yüzde 4'lük kısmının da toplanabilmesi için herkesi destek olmaya çağıran dede Ekrem Çobanoğlu, "Geçen gün torunumun doğum gününü kutladık. Ona siz de bir doğum günü hediyesi verip, minik torunumun yüzünü güldürmek istiyorsanız lütfen kampanyamıza destek olun. Bugüne kadar bize destek olan herkesten de Allah razı olsun. Torunum Azra ve benzer kaderi paylaşan SMA'lı diğer yavrularımız için herkesi desteğe çağırıyoruz" diye konuştu. Minik Azra'ya destek olmak isteyenler, İzmir Valiliği'nden izin alınarak açılan TR62 0001 0019 7269 3070 0950 03 IBAN numaralı banka hesabına yardım da bulunabilirler.