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Haberler İzmir Çeşme'de polis kıyafeti giyip 'çevirme' yapan çocuklara polisten sürpriz

Çeşme'de polis kıyafeti giyip 'çevirme' yapan çocuklara polisten sürpriz

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis kıyafeti giyerek 'çevirme' oyunu oynayan küçük çocuklar, polislerin sürpriz ziyaretiyle sevindi. Yunus ekiplerinin motosikletlerine binen minikler, keyif dolu anlar yaşadılar ve bu anlar renkli görüntülere dönüştü.

İHA
Çeşme’de polis kıyafeti giyip ’çevirme’ yapan çocuklara polisten sürpriz

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis kıyafeti giyerek çevirme oyunu oynayan minikler, polis ağabeylerinin sürpriziyle karşılaştı. Yunus polislerinin motosikletlerine binen çocuklar, keyifli anlar geçirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çeşme ilçesi Reisdere Mahallesi'nde oyun için polis kıyafeti giyerek çevirme yapan çocuklar, vatandaşların dikkatini çekti. Olay yoldan geçen vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Çocukların bu eğlenceli oyununu sosyal medya hesaplarında gören Çeşme Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri de, çocukları ziyaret etmek istedi.

MOTOSİKLETLERE BİNİP KEYİF YAŞADILAR

Reisdereli çocukların çevirme oyununa katılan polis ekipleri çocuklarla bir araya gelince, minik polisler keyif dolu anlar yaşadı. Polis ağabeylerinin motosikletlerine binen ve kasklarını takan çocuklar, poz vermeyi de ihmal etmedi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.

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