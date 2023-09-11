İzmir polisinden okul çevrelerinde sıkı denetimler

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sorumluluk sahaları içerisindeki okulların önlerinde denetimler gerçekleştirildi. Okul giriş ve çıkış saatlerindeki denetimlerin yıl boyunca süreceği öğrenildi.

3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okullarına kavuşurken, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de her zamanki gibi okul önlerindeki ve çevresindeki denetimlerini sıklaştırdı. Konak ilçesinde bulunan tarihi İzmir Atatürk Lisesi önünde de denetim yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Polisleri ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hem öğrencileri, hem velileri hem de yoldan geçen vatandaşları gerek sözlü olarak gerekse de dağıttıkları 'İnternetin riskli kullanımı ve alınabilecek önlemler, 'Çocuk ihmal ve istismarı' konulu broşürler ile bilgilendirdi.

ÖĞRENCİLER DENETİMLERDEN MEMNUN

Okul önünden ve çevresinden geçen bazı vatandaşlar ekipler tarafından durdurularak GBT sorguları ve üst aramaları da yapıldı. İran'dan İzmir'e geldiğini belirten Ferit Fethi yapılan denetimler hakkında, "Burada çocuklar güvende zaten, her şey güzel ve yolunda gidiyor" derken, 12. sınıf öğrencisi Onur Can Aydoğdu ise "Eskiden okulların köşe başlarında değişik insanlar oluyordu. Öğrenciler olarak denetimlerin karşılığını olumlu olarak görüyoruz" diye konuştu.

"OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA POLİSLERİ GÖRMEK İÇİMİZİ RAHATLATIYOR"

Denetimleri değerlendiren 10. sınıf öğrencilerinden Berenlal Dobrucalı, "Okula girip çıkarken güvende olmamız açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuşurken, yine 10. sınıf öğrencilerinden Zeynep Erdem ise "Güzel bir adım olmuş. Daha bir güvende hissettiriyor. Denetimlerin sürekli yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı. Bir diğer 10. sınıf öğrencisi Ada Öztürk de, "Okul giriş çıkışlarında polisleri görmek içimizi rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önleri ve çevresindeki denetimlerin eğitim-öğretimin devam ettiği sürece sıkı bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.