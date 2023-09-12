İzmir'in "Yedi Çöller"i

İzmir'in Buca ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi ve kente büyük bir yeşil alan kazandırılması için Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy tarafından İzkent ve Evka 1 mahalleleri arasındaki kurumuş dere yatağının bulunduğu 100 bin metrekarelik alana, dünyaca ünlü Bolu Abant Yedigöller Milli Parkı'ndan örnek alınarak bir proje yapılmasına karar verildi.

2004 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Piriştina'nın da desteği ile 'Yedigöller Projesi' için harekete geçildi. Alana 70 metre uzunluğunda kule köprü, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre heykelleri, izleme ve oturma grupları, yaklaşık 15 bin metrekarelik 7 adet göl ile gölü birbirine bağlayan şelaleler, seyir terasları, yel ve su değirmenleri, nostaljik su kuyusu, kayraktaşı yürüme yolları yapılıp, palmiye ağaçları, çim ve çiçekler ekilip, dikildi.

KADERİNE TERK EDİLDİ

İsmini içerisinde bulunan 7 adet gölden alan Buca Yedigöller, zaman içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kaderine terk edildi. 2016 yılında su kaçağı nedeni ile göl kururken, çevresindeki yeşil alandaki bitki ve ağaçlar kurumaya, sosyal donatı alanları da yıpranmaya başladı. Tepkiler üzerine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Buca Yedigöller Rekreasyon Alanı 2017 yılında 4,5 milyon liralık yatırımla yenilendi.

Zaman içerisinde söz konusu alan tekrar kaderine terk edilirken, bu kez 2019 yılı yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Tunç Soyer devraldı. Yedigöller'in yepyeni bir görünüme kavuşturulması için yeniden çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında Ağustos ayında yayınladığı habere göre Soyer, 'Verdiğimiz sözleri tutuyor, İzmirlileri yeşille, doğayla buluşturuyoruz' diyerek Buca Yedigöller'in yenilendiğini duyurdu.

VANDALLAR SALDIRDI

Soyer tarafından yapılan çalışmalar sonunda küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak, su kaynaklarının da verimli kullanılması amacı ile alandaki 7 olan gölet sayısı önce 3'e daha sonra da 2'ye düşürüldü. İptal edilen gölet alanlarının bazısına çocuk oyun parkı, bazısına da yağmur bahçesi yapıldı. Bu bahçelere de az su tüketen bitkiler dikilip, sulamada tasarruf sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. 2022 yılında tamamlanan tadilatın ardından oluşturulan yağmur bahçesi ve toprak zemini çöle döndü. Ekilip dikilen bitki ve ağaçlar ise susuzluktan kuruyup gitti. Yedigöller ve Rüya Vadisi isimli kafelerin önündeki gölet sularının rengi değişirken, göletlerin etrafını çevreleyen istinat duvarları sprey boyası ile çeşitli yazılar yazan vandalların saldırısına uğradı. Seyir terasları bakımsızlıktan yıkılırken, Yedigöller'in o eski halinden hiçbir eser kalmadı.

'5 YILDA CEHENNEME ÇEVİRDİLER'

Buca Yedigöller'in üzerinde büyük emeği olan Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, Yedigöller'in şimdiki halini gördüğünde içinin acıdığını söyledi. "CHP zihniyeti yapmaz, yapılanı da bozar. Orası moloz dökülen yerdi, cennete çevirmek için 15 yılımı verdim. Onlar yaptığım şeyi 5 yılda bozup cehenneme çevirdi" diyen Şeboy, "Neymiş, su kaçırıyormuş. Bizim zamanımızda niye kaçırmıyordu? İki kamyon kil getirirsin, sıvarsın olur biter. Gittiler oraya beton dökmeye başladılar. Benden sonra gelen belediye başkanı 'Yeşil alana girmeyin' diye etrafını tel örgü yaptı. Üzülüyorum. Oradaki emek çok büyüktü. Ben insanlara da kızıyorum. Orası moloz dökülen yerdi. Oradaki daireler 30 bin lirayken, proje bittiğinde 130 bin lira oldu. Şu an hali ortada. Niye hesabını sormuyorlar? İzmirli iyi düşünsün. Bu zihniyetin devam etmesini istiyorlarsa aynı insanları seçsinler. Yarın 2 tane göl kaldıysa onlar da gider. Ondan sonra orada keçiler, inekler otlar. Verdiğim emeğe üzülüyorum. Gidin Şirinyer'de Engelliler Parkı var. Yine aynı şekilde. Engelliler tozun toprağın içinde orada. 1 yılda bozup, bıraktılar. Vatandaş artık hakkını arasın" dedi.