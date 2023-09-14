İzmir’de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Cici Park'ın içinde yer alan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüne bir arkadaşıyla giden Ezgi Gülizar'ın (35) yanına eski eşi E.S. geldi.

Bina önünde ikili arasında çıkan tartışma sonucu E.S. yanındaki tabancayla Gülizar'a 6 el ateş etti.

Açılan ateşle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülizar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.S. tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı.

Polis, olay yeri ve suç aletinde parmak izi incelemesi yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.