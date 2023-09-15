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Haberler İzmir Eşrefpaşa’da eski koca dehşeti

Eşrefpaşa’da eski koca dehşeti

FATİH ŞENDİL
Eşrefpaşa’da eski koca dehşeti

İZMİR'İN Konak ilçesinde Ezgi Gülizar (35), parkta tartıştığı eski eşi E.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında Eşrefpaşa'da Cici Park içinde bulunan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ezgi Gülizar'ın, arkadaşı ile gittiği Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüne eski eşi E.S. de geldi. Ezgi Gülizar ile eski eşi E.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada E.S., yanında bulunan tabancayla Ezgi Gülizar'a 6 el ateş etti, Gülizar kanlar içerisinde yığılırken, E.S. ise tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülizar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Gülizar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis ekipleri tarafından yürütülüyor.

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