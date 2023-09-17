Menemen’de Inna rüzgarı! Festivalde büyük coşku

Menemen Belediyesi Uluslararası Çömlek Festivali ikinci günü de dolu dolu programlarla başladı. Menemen Şehir Parkı'nda iki gün sürecek Hünerli Eller Menemen Çömlek Yarışması, çömlek ustalarının kayıt yaptırmalarıyla başladı. Festivale 34 ülkeden katılım gösteren çömlek ustaları, tezgah başına geçerek serbest teknik ve estetik dalda olmak üzere eserlerini gruplar halinde ortaya çıkardı. Festival alanına gelerek üretici stantlarını gezen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yurt içi ve yurt dışından gelen yarışmacılara başarılar diledi. Jürinin dikkatle takip ettiği, festival konuklarının da ilgiyle izlediği yarışma, gün boyunca devam etti. Bugün finallerin yapılacağı yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

Festival çerçevesinde "Çömlekten Hayatlar" filminin galası Menemen Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı ve çok sayıda davetli katıldı. Pehlivan, "Yaşadığımız yüzyılın deprem felaketi sonrasında Menemenliler olarak gösterdiğimiz dayanışma ve duyarlılığın konu edildiği kısa film bu anlamda da önem taşıyor. Asrın felaketi sonrası yeni komşularımız yüze yakın vatandaşımız, bugün Menemenli çömlek ve seramik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizde çalışıyor. Çömlek ustalarımıza göstermiş oldukları bu Ahilik duygusundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu filmin yönetmenliğini yapan, Menemen'in evladı Gurbet Çember kardeşim başta olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN PEHLİVAN TEK TEK İLGİLENDİ

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan daha sonra Menemen Şehir Parkı'na devam etti. Festival alanındaki tüm stantları tek tek ziyaret eden Pehlivan, hem stant sahiplerine hayırlı işler diledi hem de alanı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti. Pehlivan, ayrıca festivalin teması olan dayanışma ve duyarlılık etkinliği çerçevesinde gözleri bağlı olarak objeleri tanımaya çalıştı. Başkan Vekili Pehlivan, "Her bireyin bir gün engelli olma adayı olduğu gerçeğini unutmadan, Menemen'imizi engelsiz bir kent yapabilmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Festival coşkusu akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda da devam etti. Alanı dolduran vatandaşları selamlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, alkışlarla karşılandı. Pehlivan, "2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimiz sayesinde güzel ilçemiz tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Workshoplar, yöresel lezzetler stantları, sempozyumlar, çömlek yarışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Festivalimizin heyecanı, dünya yıldızı Inna konserimizle zirveye çıkacak. Ben ilçemize, ilçemizin potansiyeline her zaman çok inanmışımdır. Bu nedenle yapılmayanları yapmak, olmazları oldurtmak için ekip arkadaşlarımla, mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden, yorulmadan çalışıyoruz. Uluslararası Çömlek Festivalimiz için de yola çıkarken bir iddiamız vardı. O da fazlasıyla geç kalınmış bir organizasyonu hayata geçirerek Menemen çömleğini tüm dünyaya tanıtmaktı. Bugün artık Menemen çömlekçiliği dünyada söz sahibi diyebiliyoruz. Bu onur, bu gurur hepimize ait Bu ortak hayalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bizlere güç veren siz kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Menemenimize Cumhuriyetimizin 100. yılında hem festival anlamında hem de hizmet bakımından projelerimizle ilkleri gerçekleştiriyor, ilkleri başarıyoruz" dedi.

INNA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Sahneye ilk olarak çıkan Albin, meydandaki coşkulu kalabalığa gençlik şarkılarını söyledi. Şarkıları tüm dünyada hit olan Inna'nın sahneye çıkmasıyla coşku doruğa ulaştı. Birbirinden güzel şarkılarını meydanı dolduran binlerce vatandaşla birlikte söyleyen Inna, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sizi çok seviyorum Menemen" diyerek alanı dolduranlara seslendi. Sahneye eşi Filiz Pehlivan ile birlikte çıkan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Dünyayı Menemen'de buluşturduğumuz festivalimize dünya starını getirmek yakışırdı. Menemenimiz, değerli hemşehrilerimiz hem hizmet hem festivaller bakımından her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Inna'ya da İngilizce 'hoş geldin' diyerek konuşmasını gerçekleştiren Pehlivan, daha sonra klasik hale gelen selfie çekimi yaptı. Ardından da festivale büyük renk katan Inna'ya günün anısına hediye takdim etti.

Menemen Belediyesi 2. Uluslararası Çömlek Festivali'nin son günü, Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın final heyecanı yaşanacak. Menemen Şehir Parkı'nda workshop etkinlikleri, çocuk atölyeleri, mahalle ve belediye stantlarının devam edecek.