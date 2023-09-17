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Haberler İzmir Tonlarca kaçak akaryakıt bulundu

Tonlarca kaçak akaryakıt bulundu

HABER MERKEZİ
Tonlarca kaçak akaryakıt bulundu
İZMİR Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 51 ton kaçak akaryakıta el konuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İsrail'in Hayfa Limanı'ndan gelen bir gemi ekiplerce takibe alındı. Detaylı arama yapılan geminin yakıt tankındaki 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi
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