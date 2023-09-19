Soyer yine kaos propagandası yaptı

Göreve gelmeden önce "LGBTİ+ dostu belediyecilik" sözleşmesi imzalayan ve LGBTİ+ bayraklarıyla poz veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LGBTİ + propagandası yapmayı sürdürüyor. LGBTİ yayınları yapan bir internet gazetesinin sosyal medya kanalındaki Büyük Hayat Buluşması programına konuk olan Soyer, yine LGBTİ propagandası yaptı. LGBTİ+ bireylere karşı nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu iddia eden Soyer'in LGBTİ+ bireylere Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru çağrısı yapması şaşkınlık yarattı.

DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Bu açıklamalarıyla tepkilerin odağına yerleşen Soyer, "Demokrasi sadece sandığa gitmek demek değil. Demokrasiden uzaklaştıkça nefret söylemi büyüyor, kutuplaşma artıyor, buna izin vermemeliyiz. Genel başkanımızın da söylediği gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bizim Türkiye'de ilk kez kurduğumuz bir daire başkanlığı var. Kentsel Eşitlik ve Adalet Daire Başkanlığı. Bu toplumda ayrımcılığa uğrayanlar için kurduğumuz daire başkanlığı. Bu başkanlıkta, hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar için gayret ediyor arkadaşlarımız. İzmir'de LGBTİ vatandaşlarımız için bir daire başkanlığı var. Her türlü sorunu için bu arkadaşlarımız bu daire başkanlığına gelebilirler. Biz emirlerinde ve hazırız" dedi.

'MÜCADELE ETMEK HER VATANDAŞIN ÖZGÜRLÜĞÜ'

SOYER'İN bu açıklamalarına tepki yağdı. Tepki gösterenlerin arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yer aldı.

DAĞ, "İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir" diye konuştu.

İNAN ise, "Nefret söylemi dediğin kavram talimatla ve fonlanarak geleceğimizi hedef alıp sapkınlığı savunmaktır. LGBT ile mücadele her bir vatandaşın özgürlüğüdür. Hepimizin özgürlüğüdür!" dedi.

HIZAL da "İzmir Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk ve usulsüzlük almış başını gitmiş, tüm siyasi görüşler beceriksizliğinizden şikayetçiyken, bir de LGBT dayatmasına hizmet ediyorsun. Nerden tutsan elinde kalır!" ifadelerini kullandı.