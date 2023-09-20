Bıçakladı, hapse girdi tahliye oldu, öldürdü

İstanbul'da önceki gün bir kadın cinayeti daha işlendi. Sevgilisi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan Mehmet Dinç (27), suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının Mart ayında İzmir'de yaşadıkları sırada da bıçaklayan ve cezaevine giren Dinç'in 1 Eylül'de tahliye olduğu, hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Korkunç olayda Fatoş Çetin'in kanlar içindeki cesedi sabah saatlerinde eve gelen babası tarafından bulunmuştu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüpheli Mehmet Dinç'i gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı bıçak çöp konteynerinde ele geçirilmişti.

12 SUÇ KAYDI VAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin İzmir'de Fatoş Çetin'le birlikte yaşarken aralarında çıkan tartışma sonucu onu bıçakladığı ve polis tarafından yakalandığı tespit edildi. 2023 yılının Mart ayında meydana gelen bu olaydan sonra cezaevine giren Mehmet Dinç'in 1 Eylül 2023 tarihinde tahliye edildiği ortaya çıktı. Tahliye olduktan sonra 6 Eylül 2023'de şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği,

kararın 15 Eylül'de 6 aya çıkarıldığı belirlendi. 12 suç kaydı bulunan Mehmet Dinç'in halen süren evliliğinden 3, öldürdüğü Fatoş Çetin'den bir çocuğu var.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

MEHMET Dinç sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olaydan bir gün önce sevgilisinin yanına gittiğini anlatan Dinç, tartışırken sevgilisini öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin o anlık panikle olay yerinden kaçtığını anlattığı da belirtildi.