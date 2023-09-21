Aile saadetinden delege listesine...

CHP İzmir'de olaylı geçen il kongresinde İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurultay delegesi listesinin eş-dost-akrabalarla doldurulduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın gibi örgüte yıllarca emek vermiş çok sayıda önemli isim dışlanırken partide şu an güç sahibi konumunda bulunan İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat ile birçok ismin, eş ve gelinlerinin kurultay delegesi yapılması örgütte büyük tepki topladı.

Eş-dost-akrabalardan oluşan kurultay delegesi listesi iki gündür parti üyeleri arasında elden ele dolaşıyor.

PARTİ MECLİSİ'NDEYDİ

Bu listede de belirtildiği gibi kurultay delegesi olan Selma Nalbantoğlu, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun kardeşinin eşi... Zekiye Polat ise, yine son dönemde İzmir siyasetinde etkin olan Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanvekili Ulaş Polat'ın eşi...

Aynı İmar Komisyonu'nun başkanı olan İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal da delege yapıldı. Gökçe Pişkin Önal daha önce Parti Meclisi'nde de görev almıştı.

KAYINPEDER-DAMAT İKİLİSİ

Kendisi de kurultay delegesi seçilen İzmir Milletvekili adaylarından Sefer İpekli'nin damadı Ekincan Aksoy da delege oldu.

Yıllarca İl Başkan Yardımcılığı yapan Sedredil Coşkuner bu dönem yönetimde yer almazken eşi Gülseren Coşkuner'in kurultay delegesi olmasını sağladı.

Bu arada Gençlik Kolları MYK Üyesi Akın Geyik'in eşi Didar Geyik de kurultay delegesi olarak oy kullanacak. Ayrıca Buca ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan Kalmaz'ın kardeşinin eşi Esin Kalmaz da delege seçildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Aslanoğlu ve ekibi, kurultayda demokratik olan ve farklı isimlerin seçilmesine olanak sağlayan çarşaf liste yerine blok listeyi dayattı. Bu nedenle kongre salonu karıştı. Yumruklar konuştu, sehpa ve sandalyeler havada uçuştu. Aslanoğlu'nun kurultay delege aday listesinin de tamamen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek isimlerden oluşturulması da dikkat çekti. Önümüzdeki CHP kurultayında Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na destek veren Aslanoğlu ve birlikte hareket ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi isimler, bu listeyle seçtirdikleri delegelerle kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verecek.

KİM KİMİN AKRABASI?

1. Selma Nalbantoğlu- PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun kardeşinin eşi,

2. Gökçe Pişkin ÖnalİBB İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın eşi, aynı zamanda da eski PM üyesi

3. Zekiye Polat-Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi olan İBB İmar Komisyonu üyesi Ulaş Polat'ın eşi,

4. Ekincan Aksoy-Kurultay delegesi Sefer İpekli'nin damadı,

5. Sefer İpekli-Kurultay delegesi Ekincan Aksoy'un kayınpederi,

6. Esin Kalmaz-İBB Meclis ve Encümen üyesi Serkan Kalmaz'ın kardeşinin eşi

7. Gülseren Coşkuner- Yıllardır İl Başkan Yardımcılı yapan Sedredil Coşkuner'in eşi

8. Didar Geyik-Gençlik Kolları MYK Üyesi Akın Geyik'in eşi