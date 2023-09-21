Kosovalı bebek İzmir’de şifa buldu

Kosovalı Fisnik ve Fatbardha Qafleshi çiftinin bebekleri Forta, organları dışarıda dünyaya geldi. 17 aylık bebek, Ege Üniversitesi Hastanesinde bir ayda yapılan 3 ayrı ameliyatla sağlığına kavuştu. Qafleshi çiftinin Forta isimli bebekleri; karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda olduğu için doğduğunda yoğun bakıma alındı. Bir süre ülkesinde tedavi gören bebek, doktorların tavsiyesiyle Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi. Prof. Dr. Orkan Ergün tarafından muayene edilen Forta bebek için ameliyat kararı verildi. 1 ayda 3 ameliyat geçiren bebek normal yaşamına döndü.

RİSKLİ BİR OPERASYON

Prof. Dr. Ergün, "Üç müteakip ameliyat yaptık. Organları tek seferde koymaya kalkarsanız basınç oluşur, problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden aşamalı ameliyat gerektiriyorlar. Önümüzdeki günlerde kendilerini memleketlerine uğrayacağız" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN BİR MUCİZE'

Baba fisnik qafleshi bebeklerinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, türkiye'ye ve türk hekimlerine teşekkür etti, "bu bir mucize. kızımız artık gülüyor" dedi. anne fatbardha qafleshi türk doktorlar sayesinde bebeklerinin hayatta olduğunu anlattı.