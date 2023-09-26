İzmir'de Çeşmealtı ve Urla minibüsleri vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle yaz dönemi bölgeye giden tatilciler ve her gün işe gelip gitmek için bu güzergahı kullanan vatandaşlar, minibüslerin çok eski ve kirli olmasından şikayetçi. Ayrıca şoförlerin müşterilerine karşı saygısız davranışları da yolcuları rahatsız ediyor.

"SEFER ARALIĞI DA FAZLA"

Seyir halindeyken şoförlerin sigara içip sürekli telefonla konuşmaları ve sıcağı bahane edip araç kapıları açık şekilde trafikte ilerleyip insanların hayatını tehlikeye atmaları da cabası. İzmir'in önemli turizm merkezlerinden olan Çeşmealtı ve Urla'da yaşayan ve her gün bu güzergahı kullanan vatandaşlar, "Sefer aralıkları çok fazla. Mesai çıkışı 20 dakika minibüs bekliyoruz. Sefer saatleri devamlı değişiyor. Sonra kazanamadıkları için dert yanıyorlar. çoğu arabanın camı açılmıyor, klimaları çalışmıyor çünkü hepsi çok eski ve çok kirli. Yazık hepimize. Hem onlara hem bizlere. Minibüsçüler odasına sesleniyoruz. Denetimlerinizi arttırın, bu minibüsler İzmir'e hiç yakışmıyor" dedi.