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İzmir'de genç öğretmenin acı sonu! Feci kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolünü kaybederek refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

DHA
İzmir’de genç öğretmenin acı sonu! Feci kazada hayatını kaybetti

İzmir Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği 06 DIE 097 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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