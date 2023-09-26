Tarihi Asansör’ün çevresindeki bitkiler susuzluktan kurudu

İzmir'de her günler yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdiği Tarihi Asansör'ün etrafındaki bitkiler bakımsızlıktan kurudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'nın işlettiği tarihi binadaki restoranın çevresindeki yeşil dokunun korunmamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye işletmesi restorana gelenlerden kişi başı bin 500, 2 bin lira para almasını biliyor ancak çevresindeki yeşil alanlara sahip çıkmayı bilmiyor. Kuruyan bitkiler neden sulanmıyor?" diye tepki gösterdi.Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve kentteki önemli tarihsel yapılardan biri olan Tarihi Asansör Binası çevresindeki bitkiler susuzluk ve bakımsızlıktan tek tek kuruyor.

RENKLERİ SARIYA DÖNDÜ

Tarihi binada yer alan ve belediye şirketi Grand Plaza'nın işlettiği restoranın yakınında bulunan Şehit Nihatbey Caddesi ile Yaşar Aksoy Parkı arasında kalan yeşil örtünün bakımsızlıktan kurumaya başladığını aktaran vatandaşlar, belediye ekiplerince hiç sulama yapılmadığı için buradaki yeşilin artık sarıya döndüğünü ifade etti.