Şahin CHP’ye geri döndü Menemen’de ortalık karıştı

CHP'den 2020 yılında ihraç edilen ve Memleket Partisi'ne geçen Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin, Memleket Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden CHP'ye döndü. Şahin'in partiye geri dönmesi kent gündemine bomba gibi düşerken, Menemen'de ortalık karıştı.

"FETÖ'CÜ ADAY GÖSTERECEK"

Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürütürken, hakkında yolsuzluk ve irtikap suçlarından dava açılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy, Tahir Şahin'in CHP'ye geri dönmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aksoy açıklamasında, "Menemen eski belediye başkanının tekrar CHP'ye alındığı ile ilgili haberler gündeme düştü. Haberde ilgili şahsın yani Menemen eski belediye başkanının genel merkez aleyhine açıklamalar yapması nedeniyle partiden ihraç edildiği yazmakta. Bu bilgi yanlıştır. Menemen eski belediye başkanının adı FETÖ dosyasında adı geçtiği için partiden ihraç edilmiştir. YDK başkanı Uğur Bayraktutan da bizzat bunun şahididir. Anlaşıldığı kadarıyla son seçimlerde FETÖ'cüleri aday gösteren CHP genel merkezi belediye başkanlığı seçimlerinde de FETÖ'cüleri aday gösterecek. Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.