İZDENİZ çalışanı yaşama tutunamadı

İZDENİZ'de makine personeli olarak çalışan Ferhat Güngörmüş, 22 Eylül'de Hasan Tahsin Arabalı Vapurunun Karşıyaka'daki tersanede bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı.

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OLAY yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanede tedavi altına alınan Güngörmüş, hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirdi. Başkan Soyer, "Tüm ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.