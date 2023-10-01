Nakil bekleyen hastaya genç anne umut oldu

İZMİR'DE bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneden alınan akciğer, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki operasyonla 49 yaşındaki Mehmet Sünterler'e nakledildi. Genç annenin organları ailesi tarafından bağışlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 49 yaşındaki Sünterler'e yapılan başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: "Nakil operasyonunu gerçekleştiren ekibimizi başarıları için kutluyor, hayatında yeni bir dönem başlayan hastamıza gözünüz aydın diyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarının organlarını bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz, organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir." Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla akciğer nakledilen Sünterler'in ise evli ve 23 yaşında bir kız babası olduğu öğrenildi.