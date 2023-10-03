DNA sonucu için kemikler değiştirildi iddiası

İzmirli avukat Varol Turbay'ın başarı grafiğini tersine çeviren 'o telefon' davada her şeyi alt üst etti. Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail İlhan Kınaylı (53), 22 yıl önce ölen İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Bülent Davran'ın babası olduğunu iddia ederek 53 yıl sonra dava açmıştı. Gerçeği yıllar sonra teyzesinden öğrenen Kınaylı, gerçeğin ortaya çıkması için 1 yıl önce dava açarak hukuk mücadelesi başlatmıştı. Mahkeme, dekanın oğlu Arif Davran ile İsmail Kınaylı'dan DNA örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. Kınaylı ile Davran'dan alınan DNA örnekleri yaklaşık bir yıl sonra açıklandı. Mahkemeye gelen yazıda Fakülte Dekanı Bülent Davran'ın oğlu Arif Davran ile eski futbolcu İsmail Kınaylı'dan alınan DNA örneklerinin farklı olduğu ortaya çıkmıştı. Farklı çıkan sonuç, 53 yıl sonra babasını arayan İsmail Kınaylı'ya şok yaşatmıştı.

YENİDEN DAVA AÇACAK

Fenerbahçe takımında 1977- 78 sezonunda forma giyen, daha sonra transfer olduğu Kasımpaşa takımında sakatlanması üzerine futbolu bırakan İsmail İlhan Kınaylı, davasında DNA örnekleri için kemiklerin değiştirildiği bilgisine ulaştı. Şimdi yşıllar sonra tek kaybettiği davada da FETÖ oyunları ile kemiklerin değiştirildiğini esrarengiz bir telefonla öğrenen avukat Turbay yıllar sonra tekrar tek kaybettiği o dava için yeniden dava açmaya hazırlanıyor. Dekanın oğlu Arif Davran ile müvekkili İsmail Kınaylı'dan alınan DNA örneklerinin farklı çıkması ile babalık davası düşmüş ve İzmirli avukat Turbay'ın tek kaybettiği dava olarak kayıtlara geçmişti. Ancak esrarengiz bir şekilde Turbay o dönemde bir çok FETÖ'cünün meslekten atıldığı daireden kemik raporlarının değiştirildiğine dair bir duyum elde etti. Bu duyum üzerine avukat Varol Turbay şimdi yeniden; DNA örneklerinden kemik raporlarının değiştirildiği iddiası ile yeniden dava açmaşa hazırlanıyor. Avukat Varol Turbay yeniden DNA örneği alınmasını talep edeceğiz, bundan sonra son sözü yeni DNA sonucu ve mahkeme başkanı söyleyecek. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

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