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İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nden konser skandalı! Esnaftan toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

İddialara göre, İzmir'deki CHP'li Karaburun Belediyesi, 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Tuğba Özerk ve Deniz Seki'ye verilen konser için esnaftan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira topladı. Konser öncesinde belediye görevlilerinin işletmeleri ziyaret ederek, etkinlik için destekte bulunmalarını talep ettiği ve işletmelerden para topladığı iddia edildi. Ayrıca, iki konserin toplamda 1 milyon 566 bin liraya mal olduğu belirlendi. Belgelere göre, bu masrafların belediye bütçesinden karşılandığı görülüyor, ancak esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1 milyon 200 bin lira nereye harcandığı hala belirsizliğini koruyor.

SABAH
İzmir’de CHP’li Karaburun Belediyesi’nden konser skandalı! Esnaftan toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk 16 Eylül'de Mordoğan'da, Deniz Seki ise 17 Eylül'de Karaburun'da konser verdi. Konser öncesi belediye zabıtalarının kapı kapı gezerek esnaftan para topladığı ortaya çıktı. Karaburun Belediyesi zabıtalarının otel ve işletmelere giderek, "101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında vereceğimiz konserler için gönlünüzden ne koparsa bu hesaba gönderin" iddia edildi. Nigar Arsevi Yeter ismindeki kadının hesabına para gönderdikten sonra dekontun fotoğrafının da verilen cep telefonu numarasına atılması istendi.

Ceyhan Torlak'ın haberine göre bu şekilde yaklaşık 1.2 milyon liralık bir bağış toplandığı öne sürüldü. Belgelere göre Mordoğan ve Karaburun konserleri için 2 günlük ses, ışık, sahne organizasyonu için 1 milyon 80 bin lira, Taşan Kardeşler ekibi konaklama bedeli 36 bin lira, Tuğba Özerk konser organizasyonu için 450 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 566 bin lira ödendiği anlaşıldı.

Belgelere göre, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görülürken, esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1.2 milyon liranın nerede kullanıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.

OTELİME DE GELİP BAĞIŞ İSTEDİLER

Karaburun AK Parti eski İlçe Başkanı ve turizmci Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi zabıtaları benim otelime de gelmişler. Karaburun'un 101. Kurtuluş Yılı Etkinlikleri için para topladıklarını söylemişler. Otelde görev yapan arkadaşlara hesap numarası ile cep telefonu numarası bırakmışlar. 'Gönlünüzden ne koparsa bu hesap numarasına gönderin' demişler.Yaklaşık 1.2 milyon lira paranın bağış olarak toplandığı iddia ediliyor. Konser masrafları eğer belediyenin kasasından ödendiyse, bağış olarak toplanan paralar nereye gitti?" dedi.

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