İzmir’de ’kot farkı’ paniği!

İzmir'de zemindeki çökme nedeni ile özellikle Kordon ve çevresindeki sahil şeridi sel ve su baskını riski ile karşı karşıya. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Burada belediyelere çok büyük iş düşüyor. İzmir'in yeniden bütün topografik haritasının milimetrik olarak çıkartılması gerekiyor" dedi.

PAY OLMASI GEREKİYOR

İzmir depremi sonrasında kentsel dönüşümün önemine değinen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kordon'da deniz suyunun bina temellerini korozyona uğrattığına dikkat çekerek yeni bir tartışma konusu yarattı.

SELLER ÇÖKME KAYNAKLI

Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz suyu seviyesinin yükselmesi çok doğal bir şey ama biz her yıl yarım ile 1 santim arasında çöktüğümüz için İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesi ortalama 8-10 milimetre yükseliyor. Kordon boyu yapılırken ihale şartnamesinde şöyle bir madde var: 'Maksimum gelgitin en az 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir.' Maksimum gelgitin yani lodos estiği zamanlarda deniz suyu seviyesi 60-70 cm yükselir. Mutlaka pay olması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Doğan, merdivenlerin ölçüm yapılarak 50 cm kadar çöktüğünü söyledi. Bunun son derece kritik bir durum olduğuna değinen Prof. Dr. Doğan, "Adamlar bunu nereden hesaplıyor? 1870'lerde Kordon'dan aşağı doğru inen merdivenler var. O merdivenlerin su altında kalmasından dolayı ortalama 50 cm kadar çöktüğünü hesaplamışlar. Bu da yılda 1 santimetre. Şimdi Güzelyalı, Göztepe'ye gidin binalar oldukça aşağıda kalmıştır. Güzelyalı Göztepe böyle değildi ama son 5-6 yıldan beri su basmaya başladı. Bunun nedeni çökme" dedi.

EN AZ 2 METRE OLMALI

SORUNUN çözümü konusunda da açıklama yapan Prof. Dr. Yaşar, "1873 yılında zaten ne yapılacağı söylenmiş. Kotu yükselteceksiniz. Yeni binalarda kotu en az 2 metre yapacaksınız mesela. Yeniden İzmir'in bütün topografik haritasının milimetrik olarak çıkartılması lazım. Kent yenilenirken binaların kotunun sonrasında ne olması gerektiği tekrar belirlenmeli" dedi.