Nedir bu Yunan aşkı!

İzmir'de CHP'li belediyelerin, kentin eski Yunan köklerine vurgu yapmak için düzenledikleri etkinlikler ve bulunduğu girişimler dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'ye "Pagos" demesi gibi bazı yerler için ise, Türklerin İzmir'i fethinden önceki dönemde kullanılan eski Yunanca isimlerin tercih edildiği görülüyor.

KUŞKULAR ARTIYOR

Bu etkinliklerin ve isimlendirmelerin sayısının her geçen gün artması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daha önce İzmir bayrağı ve parasından bahsederek eyalet söyleminde bulunması da kuşkuları daha da körüklüyor. Ayrıca bu belediyelerin toplumun inanç, tarih ve değerleri üzerine dikkat çekici bir etkinlik düzenlememesi de soru işaretlerini artırıyor.

ŞİMDİ DE CENEVİZ!

Bu yönde girişimlere en son Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İtalya'nın Cenova kentine yaptığı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın "İzmirli bu gizemli seyahatlerden bıktı" çıkışıyla tepki gösterdiği ziyaret de eklendi. Ziyaretle ilgili günlerce bir açıklama yapmayan Soyer, Saygılı'nın çıkışının ardından bu ziyaret hakkında İzmirlilere bilgi vermek zorunda kaldı. Soyer, İzmir'de Cenevizliler tarafından yapılan Foça, Çandarlı ve Çeşme kaleleri üzerinden bir turizm destinasyonu oluşturma çabası içinde olduklarını ve Cenova Belediye Başkanı ile de bu konuda mutabakat sağladıklarını ifade etti.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKAN İSİMLER

SELÇUK İLÇESİNİN "EFES SELÇUK" OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ: Selçuk Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçenin ismi resmi olarak "Selçuk" olmasına rağmen burada yer alan Efes Antik Kenti'ne atıfla "Efes Selçuk" ismini kullanıyor.

SEFERİHİSAR'IN İON YOLU KENTLER BİRLİĞİ HEVESİ: Seferihisar Belediyesi, 12 İon kentini kültür rotası üzerinden bir araya getireceği gerekçesiyle İon Kentler Birliği projesi yürütüyor. Projenin lansmanı geçtiğimiz yıl ilçedeki Teos Antik Kenti'nde yapıldı. CHP'li Seferihisar Belediyesi öncülüğünde 2500 yıl sonra İon Kentler Birliği kurulması hedefleniyor.

DİONYSOS ŞENLİKLERİ YENİDEN BAŞLATILDI: Seferihisar Belediyesi Ağustos ayında dünyanın en eski şenliği olarak bilinen Dionysos Şenlikleri 2 bin 557 yıl sonra Seferihisar'da yeniden canlandırdı.

İlki M.Ö 534'te eğlence ve tiyatro tanrısı olarak bilinen Dionysos adına düzenlenen şenlik tepki topladı.

SOYER'DEN PAGOS ÜRETİCİ PAZARI: Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk iş olarak Kadifekale'deki surlar içinde bir üretici pazarı düzenledi. Bu pazara da Kadifekale'nin Yunanca adı olan "Pagos" isimini koydu.

Soyer, tüm tepkilere rağmen Pagos adından vazgeçmedi hatta bu ismi belediye meclisinin resmi tutanaklarına da geçirdi.

SOYER'DEN CENEVİZ GİRİŞİMİ: İtalya'nın Cenova kentine yaptığı ziyarette Cenova Belediye Başkanı ile konuştuklarını söyleyen Soyer, "Ceneviz kaleleriyle bir turizm destinasyonu kuralım ve biz bunu UNESCO'ya taşıyalım. Biz 3 tane Ceneviz kalemizi UNESCO Dünya Mirası listesine alalım. Bir iyi niyet anlaşması imzalamak üzere gönderdik ve onlardan cevap bekliyoruz şimdi. Biz İzmir'de yeni bir turizm destinasyonu yapacağız" dedi.

GAZİEMİR'DE 'PORTA' KAFE AÇILDI: Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda da Rumca "kapı" anlamına gelen 'Porta' ismini verdiği kafeler açtı.

İZMİR'İN GÖBEĞİNDE AGAMEMNON İSKELESİ: İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Urla'ya yerleştirdiği yüzer iskeleye Yunan Kralı "Agamemnon" ismini verdi.

Tunç Soyer de, İzmir'deki Tarihi Pasaport İskelesi'ndeki tadilat bahanesiyle bu iskeleyi Urla'dan getirerek kentin göbeği Pasaport'a yerleştirdi.

HOMEROS VADİSİ VE HOMEROS FESTİVALİ: ESKİ Yunan edebiyatının ilk ürünleri sayılan "İlyada" ve "Odysseia" adlı destanları derleyen ve İzmir'de yaşadığı ifade edilen Homeros'la ilgili CHP'li belediyelerin çalışmaları dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Bornova'nın üst kısmında Homeros Vadisi'ni hayata geçirmişti. Şimdi de CHP yönetimindeki Bayraklı Belediyesi, Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'ni düzenliyor. Hatta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Homeros'un gerçek sahibinin Bornova değil Bayraklı olduğu yönünde bir çıkışta bile bulundu.

KARŞIYAKA'DA 'KORDELİON' ŞİRKETİ: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da göreve gelince kurduğu yeni belediye şirketine Kordelion ismini verdi.