Suriye’den İzmir’e şehit ateşi düştü! Şehit polis Hüseyin Şimşek’in evinin önünde taziye çadırı kuruldu

İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken geçici olarak Suriye Görev Gücünde görevlendirilen polis memuru Hüseyin Şimşek, teröristler tarafından açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin İzmir'deki evine bayrak asılırken, evin önünde taziye çadırı kuruldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek (49), geçici olarak görevlendirildiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli iken geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin Şimşek 5 Ekim 2023 günü saat 17.10'da BTÖ mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz için havalimanında bugün saat 12.00'de uğurlama töreni yapılacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."

"BİR HÜSEYİN GİDER, BİN HÜSEYİN GELİR"

Şehidin çocukluk arkadaşı olan Mustafa Güngör, dostunun şehit haberini aldığı için üzgün olduğunu söyledi. Güngör, Dostlar sağ olsun, vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük gerçekten. Vatanı, milleti ve bayrağı için Suriye'ye görevli gitti Hüseyin kardeşimiz. Orada şehit olduğu haberini dün akşam aldık. Çok üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bölücü terör örgütü eninde sonunda yok olacaktır. Emellerine ulaşamayacaktır. Emekliliği gelmişti, kendisiyle en son bir ay önce otobüste sabahları işe giderken karşılaşırdık. Konuşurduk, çay falan içerdik, dertleşirdik. Vatanını, milletini çok seven bir kardeşimizdi. Vatanı için, ülkesi için, bayrağı için. Oraya göreve gitti. Emekliye geldiği halde emekli olmuyordu. Görevini çok seviyordu. Vatanını, bayrağını çok seven bir kardeşimizdi. Bir Hüseyin gider, bin Hüseyin gelir. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

ŞEHİT EVİNE BAYRAK ASILDI

Öte yandan evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 senelik polis Hüseyin Şimşek'in İzmir Buca'da ki evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin evinin önünde ise Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları şehidin evinin önüne gelirken, şehit için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde ikindi namazını müteakip tören düzenleneceği ve naaşının Bornova İşıkkent Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.