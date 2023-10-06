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Haberler İzmir Yanan FOLKART binası bir yılda yenilenecek

Yanan FOLKART binası bir yılda yenilenecek

27 NİSAN’DA yaşanan yangında zarar gören binanın kat malikleri, yenileme için Folkart ile anlaştı. Folkart da destek olmak için maliyetin önemli bir bölümünü maliklere yansıtmayacak

HABER MERKEZİ
Yanan FOLKART binası bir yılda yenilenecek

Folkart Narlıdere'de 27 Nisan'da yaşanan yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için Folkart ile anlaştı. Folkart 'ın yenilemeyi, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasından itibaren, 1 yıl içinde bitirmeyi hedeflediği bildirildi. Folkart Narlıdere Sitesi'nin bir bloğu geçen 27 Nisan'da çıkan yangında zarar gördü. Yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için birlikte hareket etme kararı aldı.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ

Dairesinin sadece içiyle ilgili bağımsız hareket etmek isteyen birkaç kişi dışında kat malikleri, süreci Folkart'la sonuçlandırma kararı aldı. Yangının ardından sakinler, "Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte sakinlerimizin yanında durup, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" açıklaması yapan Folkart yetkilileriyle düzenli aralıklarla bir araya geldi. Sözleşme metnini imzalamak üzere Folkart Towers'ta bir araya gelen Folkart yönetimi ile Folkart Narlıdere sakinleri, evlerinin tamamen yenilenmiş olarak teslimi için el sıkıştı.

ÖRNEK OLDU

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, "Olayda bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen yine de biz çözümün parçası olmayı amaçladık. Folkart Narlıdere İzmir açısından da çok önemli ve sembol bir proje. Şimdi de Folkart'ın dayanışma geleneği ile örnek olacak bir özveriye imza atıyoruz" diye konuştu.

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