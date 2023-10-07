‘Kafes’ operasyonunda Aktaş çetesine baskın!

Günlerdir tüm terör örgütlerine, suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine nefes aldırmayan güvenlik güçleri bu kez İzmir'de daha önce liderleri kadın olan Aktaş çetesine operasyon yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından açıklama yaparak suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya 'Kafes' Operasyonu'yla ilgili detayları açıkladı: İzmir başta olmak üzere 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında 307 şüphelinin yakalandı. İzmir'de son yapılan baskınla Aktaş çetesine 12 yılda 3. operasyon oldu. Aktaş çetesine ilk 2011 yılında operasyon yapılmış, Misbah Aktaş tutuklanmıştı. 2016 yılında yine aynı suç örgütüne operasyon yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında İzmir'de de 'Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini belirtti. Operasyonlar kapsamında ise 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.