Balçova’daki kazı çilesi halkı bıktırdı

İzmir Balçova'da jeotermal şebekesinin alt yapısında yenileme çalışmaları yapılıyor. Yollar kazılıyor, borular döşeniyor... İşi yapan Balçova Termal ekipleri kazı yaptıkları yerlere her ne kadar "Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" tabelası koyuyorlarsa da bu tabela bir süre sonra anlamsız hale geliyor. Çünkü çalışmalar uzadıkça uzadı ve haftalardır bir türlü tamamlanamadı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Akla gelebilecek tüm iş makineleri ve kamyonlar gün boyunca tozu dumana katmakla meşgul. Vatandaşları çileden çıkaran çalışmalar uzun süredir rahatsızlık veriyor. Evleri, balkonları toz kapladı. Semt sakinleri bitmek bilmeyen kazı çalışmalarına isyan etmiş durumda. Vatandaşlar, "Artık huzurumuz kalmadı. Buradaki boruları değiştiriyorlarmış. Ama bir türlü bitiremediler. Üstelik sadece bir bölgede de değil çoğu mahallede bu çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmaların artık bitmesini isteyen ve sesten, tozdan rahatsız olan Balçova sakinleri, "Daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Hiç bir açıklama yapılmadı. Sürekli makine sesleri oluyor ve bizler de bu durumdan memnun değiliz" diye dert yanıyor.

DURAKLAR KIŞIN ÜŞÜTÜYOR YAZIN İSE PİŞİRİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ilçesine bağlı kırsaldaki mahallelere koyduğu otobüs durakları kışın üşütüyor, yazın sıcaktan pişiriyor. Birçok ilde akıllı durak sistemine geçilirken, Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki otobüs duraklarının hali 'Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz' dedirtti. Yol kenarına tahtadan yapılmış ve üzerine sprey boya ile otobüs durağı yazılmış otobüs durağı görenleri hayrete düşürürken, bir otobüs durağının bakımsız diğer bir otobüs durağının da otların arasında kaybolmuş hali görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'Köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız' diyor ancak daha yaşadığımız köylere bile doğru düzgün hizmet getiremiyor. Efendilik köylülere hizmet etmekle olur. Bizim mahallelerimize dikilenler durak değil, resmen direk" diye isyan etti.

BUCA'DA YOL İÇİN AĞAÇ KIYIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak projesi Buca Onat Tüneli çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında otogar ve çevreyolu bağlantısını sağlayacak 2,2 kilometrelik viyadük etabı hizmete açılan projenin tünel çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan tünelin bağlantı yolu için bölgedeki 100 yıllık cam ağaçlarının kesilmesi çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bir vatandaş ağaç kıyımını cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, "Bir çam 100 yılda büyüyor. Şuradan tünel yapılmış, ta Yıkık Kemer'den buraya kadar tünel yapılmış yer altından buraya gelince üst yol veriyorlar. Neden yerin altından geçirmiyorsun. Görün ağaç katliamını görün. Bir çam ağacı 100 yılda bir büyüyor. Yazık günah. Eskiden insanlar buradan geçmiyordu o kadar sık ormandı yani" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler İzmirlilerin de tepkisini çekti.