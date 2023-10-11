İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli demeçler verdi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını vurgulayan Bakan Koca, "Böylelikle 22. şehir hastanesi açılmış oldu. Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız" dedi.

37 HASTANE TAMAMLANACAK

Tüm büyük şehirlerde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldığını aktaran Koca, "Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanesi tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında, yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz" diye konuştu.

'AÇIKLAMALARIM ÇARPITILDI'

Koca, "Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapıldı. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını çocuklarına özenle yaptırmalılar" dedi.

'COVID-19 ENDİŞEMİZ YOK'

Grip aşısı için, kendisine aşı tanımlanmış olan herkesin mevsimsel grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, "Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Bu anlamda bir endişemiz yok. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?" ifadelerini kullandı.