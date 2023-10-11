İzmir’de cinayet şüphelisi, Artvin sınır kapısından kaçmaya çalışırken yakalandı

Artvin Borçka'daki Gürcistan sınır bölgesinden bir kişinin Gürcistan'a kaçmaya çalışacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır hattında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde sınırı geçmeye çalışan İzmir'de kasten adam öldürme şüphesiyle aranan İ.A.(24) isimli şüpheli ile kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen Ö.D (32) ve İ.S.(30) yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatörlerin üzerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 60 Lira, bin 70 Euro, 500 dolar, 150 Lari, ile yabancı kimlik kartı geçirildi. İ.A (24), Ö.D.(32) ve İ.S.(30) Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.