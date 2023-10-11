Rezerv alanda ulaşım isyanı!

İZMİR Bayraklı'da 30 Ekim 2020 depremi sonrası inşa edilen rezerv alanda ulaşım krizi yaşanıyor. Vatandaşlar alana verilen otobüs sayısının yetersiz olduğunu belirtirken, açılan kız öğrenci yurtları ile birlikte toplu ulaşımı kullanamadıklarını söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti. Rezerv alanında 250 konut Gençlik ve Spor Bakanlığı'na satılarak KYK yurdu yapılmış ve geçtiğimiz haftalarda 3 bin 500 öğrenci yurtlara yerleştirilmişti. Depremzede Nesil Kocabıyık, "EVKA 3'den kalkıyor otobüsler, ancak öğrenci yurdu burada olduğu için çok yoğun oluyor ve ara duraklarda otobüsler durmuyor. Bu nedenle biz araçlara binemiyoruz. Çocuklarımız ile yollarda kalıyoruz. Evimize işimize gidemiyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ DE MAĞDUR

VATANDAŞLARIN yardımı ile ulaşımın sağlandığını belirten Yurdanur Unutmaz, "Kızım Ege Üniversitesi'ni kazandı ancak otobüslerle gidemiyor. Okul saatinden erken çıkıyor ancak otobüse binemiyor yine. Rezerv alanda yeni açılan KYK yurdundaki öğrenciler de çok mağdur. Sadece otobüs sırasını 40 dakika beklediklerini belirttiler. İşe gidenler çok fazla mağdur oluyor. Son durağa gidip biniyorlar ama orada da dolu" diye konuştu.

"KİMSE BİNEMİYOR"

REZERV alanda oturan depremzedelerden Bergin Ak ise, "Eşim engelli onu da bindirmek mümkün olmuyor otobüse. Otobüslerin sefer sıklığı da bir saat aralıklarla. İşlerimize gidemiyoruz. Birçok çocuk okula geç kalıyor. Otobüs seferlerinin sıklaştırılmasını istiyoruz artık. Dün EVKA 3'te otobüse bindim rezerv alana kadar hiç durmadan gelmek zorunda kaldık. Yoldan kimse otobüslere binemiyor" dedi.