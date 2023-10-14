Konak Meydanı’nda Filistin’e destek

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Konak Meydanı'nda bulunan Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Uğur Bayrak da yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı tüm dünyayı tepki göstermeye davet ettiklerini belirtti.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bayrak, tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıktıklarını, Filistin'in direnişine destek olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum kardeşimize bir insani yardım koridoru açılmak zorundadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." Cuma hutbesinde de tüm Türkiye'de Filistin ile dayanışma çağrısı yapıldı.