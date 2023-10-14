Vatandaşlar TBMM’ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı: İzmir’de 450 bin sahipsiz köpek var

Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından biri olan sahipsiz köpekler, bu canlılardan korkan vatandaşların korkulu rüyası haline gelirken, başıboş köpeklerle ilgili çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 31 Ocak 2022 tarihli verilerine göre son 5 yılda 1 milyon 310 bin 108 hayvanın kısırlaştırıldığını, 2 milyon 704 bin 768 hayvanın rehabilite edildiği ve 274 bin 940 hayvanın da sahiplendirildiğini öğrenildi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER

Aynı raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise sahipsiz köpek sayısının en fazla olduğu kentlerin başında İzmir'in gelmesi oldu. İstanbul ve Ankara'yı neredeyse 3-4'e katlayan İzmir'de 450 bin köpeğin başıboş olduğu tespit edildi. Rapora göre İzmir'i İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler takip etti. İstanbul'da 128 bin 900, Ankara'da da 90 bin olmak üzere toplamda üç büyükşehirde 668 bin 900 sahipsiz köpeğin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan şikayet dilekçelerinin çoğunluğunu da sahipsiz köpekler oluşturdu. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. dönemin başlangıcı olan 15 Mayıs'tan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı. Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu. Başvurular arasında, söz konusu şikayetlerin aksine, "başıboş köpeklerin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek ve bu sorunların çözümü için çalışma yürütmek için kurulan bir internet platformunun kapatılması ve sahibinin tutuklanması" ile "toplumu yanlış bilgilendirerek sokak hayvanlarını hedef gösterdiği iddia edilen bir derneğin kapatılması" talepleri de dikkati çekti.

BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 31 Ocak 2022 tarihli verilerine göre son 5 yılda 1 milyon 310 bin 108 hayvanın kısırlaştırıldığını, 2 milyon 704 bin 768 hayvanın rehabilite edildiğini ve 274 bin 940 hayvanın da sahiplendirildiğini aktardı. Aynı raporda, Ankara'da 90 bin, İstanbul'da 128 bin 900, İzmir'de de 450 bin olmak üzere toplam 668 bin 900 sahipsiz köpek bulunduğu kaydedildi.

İLGİNÇ DİLEKÇELER GÖNDERİLİYOR

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Başvurular arasında, TBMM'nin pazar günleri de çalışması, Türkiye'nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk'ın starlink uydu projesinin Türkiye'de uygulanmaması, cuma namazı vaktinin kamu ve özel sektör çalışma saatleri açısından resmi tatil ilan edilmesi gibi dilekçeleri de bulunuyor.

FON OLUŞTURULMALI

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınarak yürütülmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Birliğimize, tehlike arz eden hayvanlara yönelik kayıt süresinin uzatılması, kısırlaştırma için Birlik tarafından fon oluşturulması, hayvanların bakımı ile belediyeler tarafından hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere destek talepleri iletilmektedir" bilgisini paylaştı.

ÖZEL HABER