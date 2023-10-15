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Haberler İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yeni başhekimi belli oldu

Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yeni başhekimi belli oldu

FATİH ŞENDİL
Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yeni başhekimi belli oldu

İZMİR'DE uzun süredir açılması beklenen Bayraklı Şehir Hastanesi'nin başhekimi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzayla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, yeni kurulan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin Başhekimi olarak atandı. Yeni makamına oturan Kalp Damar Cerrahisi Doktoru Orhan Gökalp atanmasının ardından yeni hastaneye giderek kolları sıvadı.

HASTALAR ALINACAK

İZMİR'İN şehir hastanesinin bürokratik işlemlerinin tamamlandığı ve Bakanlık tarafından hasta protokolü onayı geldiğinde ilk hastalarını almaya başlayacağı öğrenildi. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin pazartesi sabahı ilk poliklinik ve acil hastaları alması bekleniyor.

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