Markette ’omuz atma’ tartışmasında öldürülen gencin sevgilisi o anları anlattı

İzmir'in Urla ilçesinde dün akşam saat 19.30 sıralarında Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı.

Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki bıçakla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, tutuklandı.

'ÜÇÜ BİRDEN KENAN'A VURMAYA BAŞLADI'

Pilates eğitmeni Sibel Kabadayı da yaşadığı korku dolu anları anlattı:

"O gün, çok güzel bir gün geçirdik. Tekne ile denizde gezdik. Alışveriş yapmak için mağazaya girdik. Kenan içeri girince çalışanlara 'Kolay gelsin' dedi. Üç kişiyle yan yana geldik. Bize ters ters baktılar. Bu kişiler, 'Ne kolay gelsin' dediler. Birden kavgaya tutuştular. Ayırmak için araya girdim. Üçü birden Kenan'a vurmaya başladı. Kendimizi savunmak için elimize aldığımız alkol şişelerini kırdık. Kimse onları durduramadı. Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler. Kenan'ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Kucağımda son nefesini verdi. Beni de aynı kişi, göğsümden bıçakladı."

GELECEK PLANLARIMIZ VARDI'

Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşadıklarını belirten Kabadayı, "Ancak Semih, Urla'da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi " dedi. Öte yandan Köse'nin Ankara'nın Pursaklar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.