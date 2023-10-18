Sıla: İzmir demek gençliğim demek

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu İzmir'de Fuar Açık Hava'da verdiği muhteşem konserde sevenleriyle bir araya geldi. Sıla'nın konser esnasında İzmir'le ilgili söylediği sözler büyük alkış aldı. Sıla "İzmir demek evim demek, gençliğim demek, lise yıllarım demek" dedi. Konuşmasına "Ben İzmirliyim, Egeliyim. Bu havalarda üşümem, İstanbullular düşünsün" sözleri ile başlayan sanatçı, sevenleri tarafından dakikalarca alkışlandı. İzmir konserlerinde hep gözlerinin dolduğunu belirten Sıla Gençoğlu "Sahneye ilk çıktığımda art arda 3-4 şarkı söylüyorum hiç ara vermeden. Çünkü gözlerim doluyor, bu nedenle ilk dakikaları ancak bu şekilde atlatabiliyorum" diye konuştu.