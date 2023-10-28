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İzmir’de DEAŞ ve FETÖ operasyonları: 103 gözaltı

HABER MERKEZİ
İzmir’de DEAŞ ve FETÖ operasyonları: 103 gözaltı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve kentte terör örgütü ile iltisaklı kişiler ile hareket eden 26 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç' adlı operasyonda ise 93 şüpheli yakalandı. 9'u polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 84'ü adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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