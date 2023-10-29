Körfez’de yüzemedi Güzelbahçe’de poz verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde söylediği "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" sözünü tutamayınca İzmirlileri zaten yıllardır yaz aylarında vatandaşların denize girdiği Güzelbahçe'de kulaç atıp kandırmaya çalıştı.

'HEP AYNI YERDEN'

Soyer 6. İzmir Körfez Festivali kapsamında Narlıdere ile Güzelbahçe arasında yapılacak 100. Yıl açık su yüzme Cumhuriyet kupasına katılıp kulaç atarak Körfez'de seçim öncesi yüzme sözünü tuttuğunu göstermek istedi. Soyer'in esas kirliliğin yaşandığı iç körfez yerine zaten suyu temiz olan orta körfezde yüzmesi sosyal medyada da alay konusu oldu. Algı operasyonuna sosyal medyada gelen tepkilerin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan da sert açıklamalar geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Soyer'in Güzelbahçe'den denize girerek körfezde kulaç atmasını, "Konak'ta, Karşıyaka'da kulaç sallasaydı inandırıcı olabilirdi. Anlaşılan o ki; İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer, yıllar geçse yine aynı yerden denize girecek. Ama İzmir, artık bu filmi yeniden izlemeyecek! İzmirlilerin hafızası ve aklıyla alay eder gibi, 'sıra iç körfezde' diye de eklemiş! Anlaşılan; bu zamana kadar, körfezi temizlemek yerine sadece 'dış körfez- iç körfez' ayrımını öğrenebilmiş" dedi.

BURSALI: İZMİR'İN BU OYUNLARA KARNI TOK

SOYER'IN seçim öncesi şov yaptığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Peki İzmir'e hizmetin kaç kulaç oldu Sayın Soyer? Körfez (!) diye Güzelbahçe'den sadece kulaç değil bir sürü de terane sallamış Soyer. Sözüm ona 'Körfezi temizledik, denize girilebilir' mesajı veriyor. Körfez hala pis! Körfez hala kötü kokuyor! İzmirlinin bu göz boyama oyunlarına karnı tok Sayın Soyer! İzmir'e Başkan olmuş ama İzmir'i öğrenememiş hala. Hoş biz bu kafayı daha önce de gördük. Soyer'in Genel Başkanı değil miydi İstanbul'da ilçeleri karıştıran? Genel Başkanı ne ki kendisi o olsun!" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İŞTE Tunç Soyer'e gelen tepkilerden bazıları:

- Beni üzen, habere inanan bir kesimin olması!

- Hee sözünü tuttu. Bir gün şöyle Göztepe yada Karşıyaka'dan balıklama atlasın da inanalım.

- Güzelbahçe'de zaten senelerdir yüzüyorlar. Aynı performansı Alsancak, Konak, Konak sahilinde de yapın da görelim.

- Güzelbahçe'de yüzüyor. Konak ya da Karşıyaka'da yüzsene başkanım.