İzmir depreminde enkazdan kurtarıldı; şimdi başka canları kurtaracak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından itfaiye ekiplerince kurtarılan Simge Akbulut (25), kendisini yaşama döndüren itfaiyecilerle aynı mesleği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bayraklı Çamkıran'daki 7 katlı binanın birinci katında bulunan evlerinde depreme yakalanan Simge ve Simay Akbulut kardeşler, anneleri Mehtap Akbulut ile birlikte enkaz altında kaldı.

Anne ve kızları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarına itfaiye amiri olan babaları Mehmet Akbulut da katıldı.

Enkazdan kurtulan Simge Akbulut, depremin ardından baba mesleği olan itfaiyeciliği yapmaya karar verdi. KPSS'ye girerek Edirne Belediyesinin itfaiyeci alımı için açtığı sınava katılan, elde ettiği başarı sonrası itfaiye eri olarak göreve başlayan Akbulut, Edirne'de 1,5 yıllık görevinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapmaya başladı.

"UMUT HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Açıklamada yaşadıklarını anlatan Simge Akbulut, deprem anının hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti.

Depremde içinde bulundukları binanın kısa sürede çöktüğünü kaydeden Akbulut, "Annem ve ben aynı yerde enkazda kaldık, kardeşim ise bizim bir alt katımızda enkazdaydı. Annem ve kardeşime sürekli seslenip, yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ediyordum. 4 saat boyunca enkazda kaldık. Annemi görebiliyordum ama kardeşimi göremiyordum. Sürekli birbirimizle iletişim halindeydik. Birbirimizin yaşayıp yaşamadığı kontrol ediyorduk. Şu anki çalışma arkadaşlarım ve babam da bizi kurtarmaya geldi. Kardeşim enkazdan çıkarıldı ancak bizim çıkarılmamız zaman aldı. Babam ve itfaiye ekipleri enkazı kazarak bizi çıkardı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir süre yürüyemedim. Annem ve kardeşim ameliyat oldu, ben de fizik tedavi gördüm. Şu anda hepimiz çok iyiyiz."

Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğunun itfaiyede geçtiğini, kendisini hayata bağlayanların da itfaiyeciler olduğunu anlatan Akbulut, bu olay sonrası itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirtti.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın deprem ekibinde yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma ve yangın eğitimleri alıyorum. Enkaz altında hareketsiz, çaresiz şekilde saatlerce kalmama rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir... Bu duyguları bildiğim için ben de yardım bekleyen insanlara yardım edeceğim. Bu tarz olaylar yaşayanlar varsa onlara umutlarını kaybetmemelerini öneriyorum. Umut hiçbir zaman bitmez."

Güney Bölge İtfaiye Amiri Mehmet Akbulut (59) da deprem günü ailesinin enkaz altında olduğunu öğrendiğinde yola çıktığını, trafik yoğunluğunu görünce araçtan inerek koşarak eve ulaştığını belirterek, "Elimizle, tırnaklarımızla kazıya kazıya 4 saat sonra ailemi çıkardık. Allah'a şükür hala nefes alıyorlar, hala 4 kişi sofraya oturuyoruz." dedi.

Akbulut, kutsal bir mesleklerinin olduğunu, kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.