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İzmir'de suç evine polis operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde aranan şahıslara yönelik bir eve gerçekleştirilen polis operasyonunda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İHA
İzmir’de suç evine polis operasyonu

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir eve operasyon gerçekleştirdi.

F.K. (24) ve E.K.'ye (30) ait evde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile silahlara ait mermi ve kartuş ele geçirildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti suçundan randevu ve haklarında kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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