İzmir’de suç evine polis operasyonu

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir eve operasyon gerçekleştirdi.

F.K. (24) ve E.K.'ye (30) ait evde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile silahlara ait mermi ve kartuş ele geçirildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti suçundan randevu ve haklarında kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.