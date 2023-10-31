Sağanak yağışlar geliyor

METEOROLOJİ'DEN alınan bilgilere göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının 23-26 derece arasında seyretmesi beklenirken, perşembe günü etkisi göstermesi beklenen sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İzmir'de Ekim ayı güneşli biterken, kasım ayı sağanak yağışlarla birlikte geliyor. Hava sıcaklıklarının geçtiğimiz haftaya göre 3-4 derece daha düşük olması bekleniyor. Kent genelinde en yüksek hava sıcaklığının 25-26 derece civarında olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 16-17 derece olması bekleniyor.