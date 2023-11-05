“Eğer isterlerse opera binasını devredebiliriz”

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir sosyal medya kanalında inşası durma aşamasına gelen İzmir Opera Binası hakkında konuştu. Başkan Soyer, Cumhuriyet tarihinin operanın yanı sıra bale, tiyatro ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve tamamlandığında Cumhuriyet tarihinin opera sanatına özel ilk binası olarak tarihe geçecek projede sıkıntılar olduğunu ifade ederek, "Maalesef sıkıntı var çünkü ihaleyi feshetmek zorunda kaldık. Kaba inşaatla ilgili kısımda sıkıntı yok ama asıl ağır maliyet ince işte ve firma tam oraya geldiğinde bıraktı. Aslında kızgın olduğumu da söyleyebilirim. İhale sürecinde teminatını yaktık. Ciddi bir bedeli var bunun bundan sonra kamuyla yapacağı işler babında" dedi.

SOYER, opera binası ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un "Devretsinler biz yapalım" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Henüz böyle bir şey söylemediler. Eğer söylerlerse oturur ciddiyetle düşünürüz" diye konuştu.