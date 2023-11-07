İzmir’de okul kantinlerinden İsrail mallarına boykot

İşgal rejiminin soykırımına batı ülkelerinde ve İslam coğrafyasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepkilerin en önemlisi de ülkemizin pek çok yerinde İsrail menşeili ürünlere uygulanan boykot oldu. Yaşanan soykırıma bir tepki de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer birçok kurum ve kuruluş gibi İsrail mallarını boykot etme kararı aldı. Müdürlük, kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde, İsrail menşeili ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen ürünlerin satışının yapılmayacağını duyurdu. İzmir Kantinciler Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelen İzmir İl Milli Müdürü Dr. Ömer Yahşi, okul kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerin alımı, satımı ve kullanımını durdurduklarını ifade etti.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ŞİRKET ÜRÜNLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞI YAPILMAYACAK

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, genç, yaşlı binlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, "Hastaneleri bombalayan, çoluk çocuk demeden masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınıyor ve bu zulmü lanetliyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların okul kantinlerimizde satışı yapılmamaktadır" açıklamasıyla İsrail'e destek veren şirket ürünlerinin okul kantinlerinde satışa sunulmayacağını ifade etti.

"İZMİR'DE HİÇBİR KANTİNİMİZDE İSRAİL MENŞEİLİ BİR ÜRÜN SATILMAYACAK"

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi; "İzmir'de hiçbir okul kantinimizde İsrail menşeili bir ürün satılmayacaktır. Hizmetlerimizi, yerli ve milli ürünlerle destekleyerek dayanışma ruhunu yükseltiyoruz. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden, Filistin halkına yönelik vicdanları kanatan, 'Ben insanım!' diyebilene insanlığını sorgulatan, benzeri görülmemiş alçakça katliamlara karşı dik duruşumuz neticesinde okul kantinlerimizde boykot kararı alınmıştır. Bugün tek ses, tek yürek bu insafsızlığı lanetliyoruz. Biz eğitimciler her gün okullarımızda evlatlarımıza iyiliği, merhameti, adaleti anlatırken onları vicdanlı, adil, mazlumun derdine derman olmaya gönüllü bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken bugün kurduğumuz tüm cümleler boğazımıza takılıyor. Acının, zulmün, vahşetin bir ülkesi yoktur. Bu, tüm insanlığın meselesidir. Türk milleti olarak tek yürek, tek ses bu zulmün karşısında sessiz kalmayarak onurlu ve izzetli duruşumuzu, tepkilerimizi göstermeye devam ediyoruz. Her daim olduğu gibi mazlumların yanında zalimlerin karşısındayız. Hukuk tanımayan İsrail katliamının sonlandırılması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir diplomasi yürütülüyor. Biz de okul kantinlerimizde İsrail menşeili ürünlerin satışını boykot ederek Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi topraklarında zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin acısı yüreğimizde. Zulme karşı olan bu tutumumuz, kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.