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Haberler İzmir Ata’mızı saygı ve özlemle anıyoruz

Ata’mızı saygı ve özlemle anıyoruz

HABER MERKEZİ
Ata’mızı saygı ve özlemle anıyoruz
ÖZDİLEK İzmir, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlayışımızın 85. yılında hazırladığı etkinliklerle Ata'mızı anmaya hazırlanıyor. Anma etkinlikleri, bugün Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09:05'te, saygı duruşuyla başlayacak. 14:00- 15:45 saatleri arasında da Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuarla hazırlanan fasıl dinletisi yapılacak. 11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar tarihlerinde ise çocuklar için bugüne özel hatıra biriktirebilecekleri atölye etkinlikleri düzenleyecek. 4 - 12 yaş arasında olan çocuklar, seanslardan yarım saat önce etkinlik alanında kayıt yaptırarak atölyelere ücretsiz olarak katılabilecek.
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