Ekonomi Üniversitesi’nde belgeselle tarihe yolculuk

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) iki gün boyunca konuğu sanatçı Pınar Ayhan oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda Pınar Ayhan, izleyicileri 100 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkardı. 7-8 Kasım'da 'Orada Duruverseydi Zaman' adlı müzikal belgesel seyirciyle buluştu. Ayhan, tarihi yansıtan müzikleri, dekorları ve aksesuarlarıyla konuklardan tam not aldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise "Ata'mızı, vefatının 85. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.