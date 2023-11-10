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Haberler İzmir Küçük dansçılar İzmir’in gururu oldu

Küçük dansçılar İzmir’in gururu oldu

Dans Sporu Türkiye Şampiyonası’nda Solo Kızlar’da Ada Belce Taştan ve Duru Vahaplar birinciliği ve ikinciliği kazandı. 2009 doğumlu İzmirli kızlar, kentin gururu olarak Türkiye’yi İspanya’da temsil edecekler

HABER MERKEZİ
Küçük dansçılar İzmir’in gururu oldu

İzmirli iki genç yetenek 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen ve ilk kez gerçekleşen Dans Sporu Solo Türkiye Şampiyonası'nda Latin kategorisinde unutulmaz performanslar sergileyerek madalya kazandılar. Ada Belce Taştan, birinci olarak altın madalyayı kazanırken, Duru Vahaplar ise ikinci sırayı elde ederek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAKLAR

Bu muhteşem başarılarıyla, yılda bir kez düzenlenen ve bu sene 10-11-12 Kasım 2023 tarihlerinde İspanya-Mallorca'da gerçekleştirilecek olan "WDSF World Championship Solo Latin Female Junior II" kategorisinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiler. Ayrıca, Yunanistan'da düzenlenen "International Dance Festival Kavala Open" yarışmalarında takım olarak birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini kazandılar. Başarılı sporcular, dans eğitimi almaları için kendilerini teşvik edip fedakarlıklarda bulunan aileleri ile antrenörlerine teşekkür ederken, daha büyük zaferler kazanmak için çalışacaklarını belirttiler.

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