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Haberler İzmir Manisa'da kahreden son! Gediz Nehri’ne uçarak ters döndü

Manisa'da kahreden son! Gediz Nehri’ne uçarak ters döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun (28) ile yanındaki annesi Gülşen Uzun (60) ve arkadaşı Naci Şen (32) yaşamını yitirdi.

AA
Manisa’da kahreden son! Gediz Nehri’ne uçarak ters döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın Gediz Köprüsü'nden düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gediz Köprüsü'nde Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) yönetimindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç, Yurtbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Uzun ile araçta bulunan Naci Şen (32) yaşamını yitirdi.

Sürücünün ağır yaralanan annesi Gülşen Uzun (60), Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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