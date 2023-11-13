İzmir Valiliği uyardı! Bu saatler arasında tedbirli olun

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

İzmir Valiliği'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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13.11.2023 Pazartesi 06:00 - 13.11.2023 Pazartesi 22:00 "

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu