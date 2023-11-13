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Haberler İzmir İzmir Valiliği uyardı! Bu saatler arasında tedbirli olun

İzmir Valiliği uyardı! Bu saatler arasında tedbirli olun

İzmir Valiliği resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara meteorolojik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın akşama kadar süreceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmasına dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ
İzmir Valiliği uyardı! Bu saatler arasında tedbirli olun

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

İzmir Valiliği'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama- Bitiş Zamanı

13.11.2023 Pazartesi 06:00 - 13.11.2023 Pazartesi 22:00 "

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

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